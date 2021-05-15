İsrail bu olayların kurbanı değil faili

Kanada'nın Montreal Üniversitesi Tarih Profesörü Yakov Rabkin, İsrail'in Filistinliler'e zulmüne isyan etti: İşgal edilen topraklarda yerlerinden edilmiş Filistinlilere yönelik baskı onlarca yıldır devam ediyor. Uluslararası hukuk uzmanı değilim fakat şunu söyleyebilirim: Sivillere saldıran çok sofistike bir askeri mekanizma var. Bu mekanizmanın eylemleri savaş suçu olarak nitelendirilebilir. Netanyahu, İsrail toplumundaki kutuplaşmadan fayda sağlıyor. İsrail kesin bir şekilde yaptıklarının cezasından muaf oluyor. Böyle bir ortamda yükümlülük "güçlü" taraf olarak İsrail'de. Onlara şöyle seslenebilirim: Kurban olduğunuzu düşünmeyi bırakın, bu süreçte siz kurban değil, olayın failisiniz.