İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile saldırdı! Uluslararası Af Örgütü'nden açıklama...

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.
BİR EVİ İKİ KEZ HEDEF ALDI
Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.
Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
139 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
"SAĞLAM DURUŞ" ÇAĞRISI
Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumun, İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı "sağlam duruş" sergilemesi gerektiğini bildirdi.
İngiltere merkezli örgütten yapılan açıklamada, "Bugün İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinlinin öldürüldüğüne dair haberler geçmişteki 'aşırı güç' örneklerini hatırlatıyor. Uluslararası toplum, İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı sağlam bir duruş sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.
DÜNYA İSLAM SAĞLIK BİRLİĞİ'NDEN ÇAĞRI
Dünya İslam Sağlık Birliği, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için yardım çağrısında bulundu.
Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'te farklı kültürlerin 400 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde barış ve huzur içinde yaşadığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Balfour Deklarasyonu'yla Filistin'de Yahudi bir devletin kurulacağının 1917'de deklare edildiği, 1948'de siyonist İsrail devletinin kurulmasıyla Kudüs'te kan ve gözyaşının dinmediği bir sürecin başladığı belirtildi.
Filistinlilerin İsrail zulmünden dolayı asırlardır yaşadıkları topraklardan göçe zorlandığı ve mülteci konumuna düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İslam ümmeti olarak, ilk kıblemize yönelik saldırıların ortadan kaldırılması, barış ve huzurun Kudüs'e hakim olması için canla başla çalışmalıyız. İslam ülkeleri nezdinde, Kudüs'ü korumak için İslam Barış Gücü kurulmalıdır. İslam dünyası, saldırıların yaralarını sarmak için tüm imkanlarını Filistinli kardeşlerimiz için seferber etmeli, tıbbi yardımlar başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri acilen Filistin'e ulaştırılmalıdır. Ümmet düştüğü yerden ayağa kalkmalıdır. Kudüs'ten düştük, Kudüs'ten ayağa kalkacağız inşallah. Bir gün özgür Kudüs'te hep beraber namaz kılacağız. 2 milyara yakın İslam ümmeti bir ve beraber olduğunda çözemeyeceği hiçbir sorun, ortadan kaldıramayacağı hiçbir zulüm yoktur."