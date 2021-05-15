Mescid-i Aksa’da 20 bin kişiden ‘Erdoğan’ sesleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı. 20 bin Filistinli, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi. Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesi sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.