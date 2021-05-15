‘Pencerenin yanında oturan kadın’ tablosu 103 milyon dolara satıldı

ABD'nin New York şehrinde Christie's müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso'nun "Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)" adlı tablosu 103 milyon dolara (875 milyon 330 bin TL) satıldı. Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie-Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso'nun, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi. Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde İspanya Malaga'da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasc o'dan öğrenmişti.