Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Mahmut Abbas ile görüştü
Giriş Tarihi: 15.5.2021 20:08 Son Güncelleme: 15.5.2021 20:38

SON DAKİKA HABERİ: Başkanı Biden, ve Mahmut Abbas ile görüştü

AA
SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Mahmut Abbas ile görüştü

Başkanı , Başbakanı Binyamin ’nun ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile Filistin'deki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.

Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Biden, Netanyahu ve Mahmut Abbas ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA