Son dakika: Hamas'tan İsrail'e sert yanıt: Onlarca füze ateşlendi, İsrail'de siren sesleri yükseliyor

NE OLMUŞTU?

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.