Son dakika: İsrail, çok katlı bir binayı daha hedef aldı!





"DÜNYA GAZZE'DE OLUP BİTENLER HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLECEK"

İsrail saatler önce ise, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı bir binayı vurmuş, saldırının ardından bina yıkılmıştı.

İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha hedef aldı

AP Başkanı Gary Pruitt saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduk ve dehşet içindeyiz. Büromuzun yerini uzun zamandır biliyorlardı ve gazetecilerin orada olduğunu biliyorlardı" demişti.

Pruitt ayrıca, "Bugün olanlardan dolayı dünya Gazze'de olup bitenler hakkında daha az şey bilecek" ifadelerini kullanmıştı.