Son dakika: İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Savaş suçu olarak kabul edilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bombardımanın ardından 13 katlı binanın toz bulutları arasında çöktüğü görülüyor.

İşte İsrail'in Gazze'deki alçak saldırısı sırasında kaydedilen o görüntüler...

SON DAKİKA: İsrail güçlerinin Gazze'deki 14 katlı binayı bombalayarak yıkma anı kamerada

İSRAİL'İN SALDIRISI SÜRÜYOR

A Haber canlı yayınına bağlanan Filistinli Gazeteci Yasir El Benna, "Aralıksız saldırılar sürüyor. Şu an çok yaralımız ve kaybımız var. Bombardıman bir an olsun durmuyor. Çok zor durumdayız" dedi.

"DEPREM ETKİSİ YAPACAK HAMLEMİZİ BEKLESİNLER"

Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ebuyde, son saldırının ardından çok sert bir açıklama yaptı. Ebuyde, "İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler" dedi.

İSRAİL SALDIRILARINDA 139 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.