10 bin Filistinli evlerini terk etti

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yönelik saldırılarda 10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin yol ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflediğini ifade ederek, uluslararası kuruluşlara sağlık tesislerini korumak için yardım çağrısında bulundu. Dünya İslam Sağlık Birliği, Filistinliler için yardım çağrısında bulundu. Yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi. Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği, Filistin için tıbbi yardım çağrısı yaptı.