151 çocuklu işsiz baba: Hedefim 100 eş

Zimbabve'de 16 eşi ve 151 çocuğu bulunan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro, hedefinin 100 eş olduğunu açıkladı. 1983'te çok eşli hayatı benimsediğini belirten Nyandoro, eşlerinin hayatlarından son derece memnun olduğunu ifade etti. Maddi anlamda sıkıntıda olmadıklarını kaydeden Nyandoro, tarla sahibi olduklarını ve çocuklarının tarlada çalışarak geçimini çiftçilikten kazandığını söyledi. Çocuklarından 2'sinin polis, 6'sının ise asker olduğunu açıklayan Nyandoro, 13 kızını ise evlendirdiğini ifade etti. Sputnik