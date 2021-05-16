ABD'li model Bella Hadid Filistin halkı için sokağa çıktı

Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırmaya devam eden İsrail'e tepki, her geçen gün artıyor. Tüm savaş karşıtı çağrıları görmezden gelen İsrail hükümetine yönelik öfke çığ gibi büyürken, ABD'li ünlü model Bella Hadid de, Filistin halkına olan desteğini bir kez daha dünyaya duyurdu.

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan kıyımını protesto etmek için sokağa çıktı.