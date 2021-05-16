ABD’li Müslümanlar işgalci İsrail’e destek olan Biden’ı kınadı

"ABD HÜKÜMETİ İŞGALE ORTAL OLUYOR"

ABD hükümetinin yılda en az 3,8 milyar dolarlık yardımla Filistin'deki yasa dışı işgale ortak olduğuna değinilen açıklamada, "ABD hükümeti, koşulsuz mali desteğinin yanında, İsrail'e siyasi koruma sağlayarak Filistin söylemini bastırıyor. BM'nin ve insan hakları gruplarının ırkçı İsrail rejiminin zulmünü kınamak için eyleme geçmesini engelliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Boykot için imza kampanyası linkinin de paylaşıldığı açıklamanın devamında, "Filistin'de kardeşlerimizin öldürülmesini haklı çıkaran bir Başkan ile bayram kutlamamız mümkün değil. Beyaz Saray'ın kutsal bayram kutlamalarımızı Filistin halkı pahasına siyasi çıkar için kullanmasına izin vermeyeceğiz. Filistin'deki, ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları bu Beyaz Saray etkinliğini boykot etmeye çağırıyoruz." denildi.