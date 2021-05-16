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Giriş Tarihi: 16.5.2021 15:43 Son Güncelleme: 16.5.2021 15:47

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın Ramazan Bayramı'nda ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının Ramazan Bayramı'nda ateşkes ihlali yaptığını söyledi.

Ülkenin çeşitli illerinde ateşkes süresince militanlar tarafından saldırılar düzenlendiğini ifade eden Aman, bu saldırılarda 21 sivilin yaşamını yitirdiğini, 33 sivilin de yaralandığını belirtti.

Aman, güvenlik güçlerinin ateşkes sonrası operasyonlarını tekrar başlattığını kaydetti.

Bakanlığa göre halihazırda 10 vilayette çatışmalar devam ediyor.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan Taliban, Ramazan Bayramı süresince 3 günlüğüne ateşkes ilan etmişti.

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Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı
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