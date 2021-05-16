AP CEO'su Gary Pruitt'den İsrail tepkisi: İnanılmaz derecede rahatsız edici...

"SALLANTILI OLAN İLİŞKİDE YENİ BİR SAYFA AÇTI'

Açıklamada, "Hiç kimse yaralanmasa da hava saldırısı AP gazetecileri için ikinci bir yuva gibi olan ofisi yıktı ve İsrail ordusu ile uluslararası medya arasındaki zaten sallantılı olan ilişkide yeni bir sayfa açtı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, basın özgürlüğü gruplarının saldırıyı kınadığı ve binanın Hamas istihbaratına ev sahipliği yaptığını iddia eden orduyu, 'İsrail'in Hamas'a yönelik amansız saldırısının haberlerini sansürlemeye çalışmakla' suçladıkları belirtildi.