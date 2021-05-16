Bir ülke daha AstraZeneca kullanımını askıya aldı! Genç adam aşılandıktan sonra öldü

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımı ile ilgili yeni karar aldı. Endonezya'da 5 Mayıs'ta AstraZeneca aşısını olan 22 yaşındaki bir kişinin 6 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aşının söz konusu partisinin dağıtım ve kullanımının askıya alındığı bildirildi.