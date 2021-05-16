Bir ülke daha AstraZeneca kullanımını askıya aldı! Genç adam aşılandıktan sonra öldü

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı AstraZeneca aşısının kullanımı Endonezya'da askıya alındı.
22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Endonezya AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımı ile ilgili yeni karar aldı. Endonezya'da 5 Mayıs'ta AstraZeneca aşısını olan 22 yaşındaki bir kişinin 6 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinin ardından aşının söz konusu partisinin dağıtım ve kullanımının askıya alındığı bildirildi.
Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar "tedbir" olarak nitelendirilirken, gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından şimdiye dek tedariki sağlanan diğer aşıların kullanımına devam edileceği bildirildi.
Hayatını kaybeden kişiye AstraZeneca üretimi Kovid-19 aşısının geçtiğimiz ay teslim alınan yaklaşık 450 biz dozluk partisinden aşı uygulandığı kaydedilirken, söz konusu partinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) destekli COVAX oluşumu tarafından tedariki garanti edilen 3 milyon 852 bin dozun bir parçası olduğu belirtildi.
ENZONEZYA'DA SON DURUM
Endonezya'da koronavirüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 739 bin 750'ye, toplam can kaybı ise 48 bin 93'e ulaştı.