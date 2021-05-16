Çin’de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı. Önceki akşam iki eyalette etkili olan kasırgada büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga 200'e yakın evin hasar görmesine yol açtı. Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı. Çin hükümeti iki eyalete çalışmalar için asker sevk etti. Kasırgada üzerlerine cisim düşmesi sonuca yaralananlardan 22'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Birçok ülkeden Çin'e 'geçmiş olsun' mesajları yayınlandı.