Dünya Gazze için ayakta

İsrail, Gazze'ye saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli şehit oldu. İşgalci İsrail güçlerine karşı dünyadan tepkiler ise Batı'nın tüm engelleme çabalarına ve Avrupa ile ABD medyasının çarpıtmalarına rağmen çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin çabalarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi de bugün olağanüstü toplanıyor.Başbakan Muhammed Iştiyye, BM'yi İsrail'in devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.Binlerce kişi, Filistin sınırı yakınında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara karşı başlattıkları protestolarına dün de devam etti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ederek aşırılığı körüklediğini belirtti.Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, pazartesiden bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze'de çocukların öldüğüne işaret ederek bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.Başkent Londra'da binlerce kişi "Filistin'e özgürlük pankartları" taşıdı.Birçok kentte İsrail'in saldırıları protesto edildi.Filistin'e destek mitingleri düzenlendi.İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılar, Melbourne ve Sidney kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.Başbakan Muhyiddin Yasin bugün İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İsrail'e karşı sağlam duruş ortaya koyacağını belirtti.Sosyal medyadan destek başlatıldı.Uluslararası toplumun, İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını alenen umursamamasına karşı "sağlam duruş" sergilemesi gerekiyor.BMGK'nın saldırıları durduracak bir pozisyon alması için elinden geleni yaptığını belirtti.Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu İsrail ve Filistin Meseleleri Sekreter Yardımcısı Vekili Hadi Amr, bölgedeki gerilimi artırmak üzere İsrail'in Tel Aviv kentine gitti.Başkent Viyana'da yapılması planlanan iki farklı Filistin'le dayanışma gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi.Başkent Paris'te Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanmasına rağmen yüzlerce kişi sokaklara aktı. Fransız polisi göstericilere müdahale etti.İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki Qlaibo Cami yerle bir olurken, Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı caminin hedef alınmasını kınadı. Ancak işgalci İsrail'in saldırısı, ezanı dindiremedi. Filistinli bir adam yıkılan caminin enkazının üzerine çıkarak ezan okudu.Arap ülkeleri ile İsrail arasında 1948'de yaşanan savaş Filistin'in işgaline engel olamazken, İsrail'in kurulduğu günden beri Filistinlilerin acıları dinmiyor. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan Filistinliler, Nekbe'nin 73. yılına girdi. Filistinliler için İsrail'in kurulduğu 14 Mayıs'tan bir gün sonrası 15 Mayıs'a atfedilen Nekbe (Büyük Felaket), acıları ifade ediyor. Nekbe'nin yıldönümü nedeniyle Nablus'a bağlı Kusra beldesi, El Halil, Ramallah ve Kalkiliya kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail güçleri müdahale etti. 38 kişi yaralandı.