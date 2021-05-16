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Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:57

Eski devlet başkanı Morales'ten 'e destek

AA
Eski devlet başkanı Morales'ten Filistin'e destek

Eski Devlet Başkanı , 'in 1948'de işgal ettiği topraklardan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle anılan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılında Filistinlilerin yurtlarına geri dönme davasına destek verdi

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Twitter hesabından, Filistin bayrağı taşıyan bir gencin fotoğrafını paylaşarak Nekbe'nin 73. yılını andı.

Morales, paylaşımında, "Filistin halkına yapılan zulüm ve onların topraklarından edilmesi, Nekbe'nin 73. yılında, yurtlarına dönme hakkı için verdikleri kararlı mücadelede Filistinli kardeşlerimizi saygıyla anıyor ve onlara yapılan adaletsizliği kınıyoruz." ifadesini kullandı.

NEKBE GÜNÜ

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

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Eski devlet başkanı Morales'ten Filistin'e destek
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