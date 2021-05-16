Eski eşten rekor dava: 5.8 milyar euro

27 milyar dolarlık servetle ülkenin en zengin ikinci ismi olan Rus oligark Vladimir Potanin ve eşi Natalya Potanina'nın mal paylaşımı davasının, İngiltere tarihinin bu konuda en yüksek bedelli boşanma olarak kayda geçebileceği belirtiliyor. İngiltere mahkemesi, ünlü milyarderin eski eşinin evlilik sırasında edinilen mülklerin paylaşımı için yeniden dava açmasına izin verdi. Natalya Potanina eski eşinden 5.8 milyar euro (yaklaşık 60 milyar lira) elde etmek için çabalıyor. Vladimir Potanin, 2014'te eşinden boşanmış, Natalya Potanina boşanma sonrası 40 milyon dolar tazminat, üç arazi ve iki lüks villa almıştı. Potanin'in, eşinin yeniden mal paylaşımı davası açma hakkı kazanması sonrası İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde itiraz hakkı bulunuyor. Türkrus.com