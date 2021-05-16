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Haberler Dünya Haberleri Fransa’da feshedilen kuruluş faaliyetlerini Türkiye’ye taşıdı
Giriş Tarihi: 16.5.2021

’da feshedilen kuruluş faaliyetlerini ’ye taşıdı

Fransa'da, hükümet tarafından tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity, faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı. Derneğin Twitter hesabından Türk bayrağıyla yapılan paylaşımda, Barakacity'in insani yardım faaliyetlerini bundan sonra Türkiye'den koordine edeceği belirtildi. Bazı uluslararası ofislerin, Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerde de hazır hale getirildiği ve yakında duyurulacağı aktarılan açıklamada, "Birkaç ay bekledikten sonra Barakacity, insani yardım şubesini ve insani yardım faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdığını duyurmaktan onur duyuyor" ifadesine yer verildi.
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Fransa’da feshedilen kuruluş faaliyetlerini Türkiye’ye taşıdı
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