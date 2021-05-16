Haksız yere idama mahkum edilmişlerdi: ABD’de rekor tazminat!

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983'te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

HER YIL İÇİN 1 MİLYON DOLAR

Mahkeme, haksız yere idama mahkum edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.