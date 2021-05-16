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Haberler Dünya Haberleri Haksız yere idama mahkum edilmişlerdi: ABD’de rekor tazminat!
Giriş Tarihi: 16.5.2021 11:23

Haksız yere idama mahkum edilmişlerdi: ’de rekor tazminat!

AA
Haksız yere idama mahkum edilmişlerdi: ABD’de rekor tazminat!

’de 1983 yılında tecavüz ile suçlanarak idama mahkum edilen iki siyahi kardeş, 31 yıl sonra suçsuz olduklarının kanıtlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. Yıllar sonra gelen özgürlük kararının ardından hukuk mücadelesine girişen kardeşlerin davasında, rekor tazminat kararı çıktı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983'te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

HER YIL İÇİN 1 MİLYON DOLAR

Mahkeme, haksız yere idama mahkum edilen Henry McCollum ve Leon Brown kardeşlere hapiste geçirdikleri her yıl için 1 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti. Bunun yanı sıra 13 milyon dolar cezai tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

1983'te 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmekten idama mahkum edilen McCollum tutuklandığı yıl 19, Brown ise sadece 15 yaşındaydı.

McCollum ve Brown, 1983'te yaşanan olayda gerçek suçlunun açığa çıkmasının ardından 2014'te serbest bırakılmışlardı. Hapishanede yaşadıklarından etkilenen ve zihinsel sağlık sorunları yaşayan kardeşler tam zamanlı bakıma muhtaç hale gelmişlerdi.

31 yıl haksız yere hapis yatan ve medeni hakları ihlal edilen siyahi kardeşler, 2015'ten bu yana hukuk mücadelesi veriyordu.

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Haksız yere idama mahkum edilmişlerdi: ABD’de rekor tazminat!
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