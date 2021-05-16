Havadan bomba yağdı 8’i çocuk bir aile yok oldu

İşgalci İsrail güçleri, dünyanın gözünün önünde çocuk kadın demeden katliamlarına devam ediyor.İsrail savaş uçakları Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü.Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, sağ kurtarılan tek kişinin 5 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını vurguladı. İsrail uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. 10 Mayıs'tan bu yana 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli şehit oldu, binin üzerinde Filistinli yaralandı.Hayata gözlerini yuman çocuklardan en küçüğü ise sadece 5 aylık.Daha hayata yeni gözlerini açan Muhammed Zeyn, Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen saldırıda kardeşleri 5 yaşındaki İslam ve 6 yaşındaki Emire ile birlikte şehit oldu.Saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden Han Yunus'ta şehit düştü. Saldırıda aynı aileden Yazen el- Masri (2), İbrahim Masri (11), Mervan Masri (7) ve Rehaf el-Masri (10) adlı çocuklar da hayatını kaybetti.İsrail'in Gazze'ye hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Bera el-Gerabli ve Lina Şerir (16) da şehit oldu.Batı Şeria'daki saldırılarda Said Ude (16) ve Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye (17) birlikte henüz gençliğe adım atamadan hayatlarını kaybettiler.Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, önceki gün çocuklarını kaybeden Ebu Suheyb'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.Evde sadece 5 aylık bebek sağ kurtuldu. Bebeği, üzerine kapanan annesi kurtardı. Anne ise hayatını kaybetti.Gazze'de Endonezya Hastanesi'nde, İsrail'in saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çeken Muhammed el-Mensi, cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Paylaştığı videoda gözyaşları içinde yaşadığı acıyı anlatan Muhammed el-Mensi, "Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin" dedi.Şatı Mülteci Kampı'nda hayatını kaybeden 10 Filistinli için Mucayide Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ebu Hatab ailesinden kadın ve çocukların, Filistin bayrakları örtülü cenazeleri, tekbirler ve sloganlarla Faluhiye Kabristanı'na götürüldü. Cenazeler burada toprağa verildi.AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Filistin'e destek olmak için Ankara Kalesi'ni ışıklandırdı. Kubbet'üs-Sahra ve Filistin bayrağı görselleri ile "Şehitler kalesi boş değil", "Kudüs özgür olana dek kıyamdayız" yazıları yansıtıldı. İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bu zalimliğe susmayacağız, sessiz kalmayacağız" dedi. ANKARAAfyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübünün 25 üyesi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Döğer Kervansarayı'nın önüne kadar ilerledi. Sporcular, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Sporcular, şehit Filistinliler için dua etti. AA