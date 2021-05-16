Hindistan felaketi yaşıyor! Ganj Nehri’nde yüzlerce ceset bulundu

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
ÖLÜMLER ENGELLENEMİYOR
Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi. Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.
Büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtilen salgında yeni çıkan görüntüler, ülkedeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
GANJ NEHRİ'NDE KORKUNÇ MANZARA
Hindistan polisi, Ganj Nehri'nde sığ kum mezarlarına gömülü halde bulunan yüzlerce ceset buldu. Ganj Nehri'nin Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde üzerinde bulunan cesetlerin koronavirüs hastalarına ait olduğunun düşünülmesi üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Ülke medyasında yer alan haberlere göre ölüm vakalarındaki önlenemez artış, fakir nüfusun ölülerine gereken cenaze ritüellerini yerine getirememesine neden oldu.
Cuma günü yağan yağmurların Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj kentinde nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetleri açığa çıkarması ise, ülkedeki felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
FAKİR HALK RİTÜELLERİNİ YERİNE GETİREMİYOR
Ölü yakma maliyetinin son aylarda üç katına, yaklaşık 15 bin rupiye (yaklaşık 1730 lira) kadar çıkmasının ardından halk, ölüleri Ganj Nehri'ne atmaya başladı. Hindistan polisi, insanlardan cesetleri nehirlere atmamaları yönünde çağrıda bulunarak "Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız" mesajını verdi.
Polis yetkilileri, yaptıkları anonsta, Prayagraj nehrinin kıyısında koronavirüsten ölenler için bir ölü yakma yeri ayırdıklarını ve polisin artık nehir kıyısında cenazelere izin vermediğini söyledi.
Ganj Nehri kıyısındaki sığ mezarların ortaya çıkmasının ardından bir basın açıklamasında bulunan eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, halkın bir kesiminin dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle, ölülerini yakmadıklarını ve onları nehirlere veya mezar kazarak nehir kenarlarında bıraktıklarını ifade etti. Sehgal devlet yetkililerin nehir kıyısında buldukları cesetlere ilişkin net bir rakam vermekten kaçındı.
Ganj Nehri'nde ortaya çıkan cesetler, akıllara geçen haftalarda gündeme gelen bir diğer olayı getirdi. Buna göre Ganj Nehri'nin Bihar eyaleti kıyısında tam 71 ceset kıyıya vurmuş, anacak yapılan otopside ölüm nedenleri belirlenememişti.