İsrail zulmüne tepki yağıyor! Katolik başpiskoposun Filistin desteği yankı uyandırdı

Sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinlilere zulme devam eden işgalci İsrail kuvvetlerine yönelik tepki dünyanın her yanından çığ gibi büyüyor. Gazze'ye bombalar yağdırmaya devam eden İsrail, son olarak Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düşmüştü.