İsrail zulmüne tepki yağıyor! Katolik başpiskoposun Filistin desteği yankı uyandırdı

Sivil, kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinlilere zulme devam eden işgalci İsrail kuvvetlerine yönelik tepki dünyanın her yanından çığ gibi büyüyor. Gazze'ye bombalar yağdırmaya devam eden İsrail, son olarak Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düşmüştü.
İSRAİL ZULMÜNE HER KESİMDEN TEPKİ YAĞIYOR
Din, dil, ırk demeden dünyanın her yerinden kınanan İsrail vahşetine tepki bu kez de Melkite Rum Katolik Kilisesi Başpiskoposu'ndan geldi.
Geçtiğimiz yıl eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın işgal planını" protesto ederek Ramallah'ta Filistinlilerle birlikte "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir" yazan tabelayı tutmasıyla hafızalara kazınan Abdullah Yulio, işgalci İsrail'e verdiği tepkiyle sosyal medyada oldukça konuşuldu.
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İsrail'in Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısıyla başlatıp Gazze'ye bombalar yağdırarak devam ettirdiği zulme tepki için Batı Şeria'da İsrail güçlerine direnen Filistinlilerin yanında yer alan Başpiskopos Yulio, elinde Filistin bayrağı taşırken görüntülendi.
Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinlilerin, kendilerine saldıran İsrail güçlerine taşlarla direndiği o anlarda elinde Filistin bayrağı tutan Yulio'nun da yerde taş ararken görüntülendiği kareler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı.