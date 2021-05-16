İsrail zulmünün "sembol çocuğunu" çizgilerinde özgürleştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun propaganda videosunun altına Zeynep Hilal Demirci kendisinin hazırladığı ve Filistin'deki gerçeklerin ne olduğunun anlatıldığı bir video paylaşmış, gündem olmuştu.



Demirci'nin 2 milyondan fazla izlenen videosundan etkilenen birçok genç farklı çalışmalar yapmaya başladı. Onlardan biri de 20 yaşındaki Hüsna Kar. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi.

ZEYNEP'İN NETENYAHU'NUN KARA PROPAGANDASINI BİTİREN PAYLAŞIMI ETKİLEDİ



Hüsna Kar, arkadaşlarıyla birlikte Filistin halkının sesi olmak ve işgalci İsrail'in mazlumlara yaptıklarını dünyaya duyurmak için sosyal medyadan paylaşımlar yaparken işgalci İsrail'e tepki iletileri, Filistin'e destek mesajları atmanın yetersiz olduğunu düşündü.



Demirci'nin Netanyahu'nun propagandasını alt üst eden videosunu gündem olunca Kar, "Zeynep bunu yapabiliyorsa peki ben ne yapabilirim?" diye sordu kendine.





"ONA ULAŞMAK ZULÜMDEN KURTARMAK İSTEDİM."

Kar birkaç gün ne yapabileceği noktasında düşündükten sonra İsrail'in Gazze bombardımanı sabahı Sha'aban Elsousi'nin Gazze'de çektiği fotoğraf karesini sosyal medyada gördü. İsrail'in saldırı sonrası Filistinli küçük kız çocuğunun bayramlık kıyafetleri ile elindeki oyuncak bebeğiyle yıkılan binanın enkazında oturduğunu gösteren fotoğraf karesi onu çok etkiledi.

Kar, o fotoğraf karesini gördüğünde neler hissettiğini şöyle anlatıyor: "Çok etkilendim. O çocuk bombardıman altında olmamalıydı. Elinde tuttuğu bebeğin kafası yere düşmüş ya, o bile o kadar üzücüydü ki, onu bile ufaktan kaldırmak istedim. Ona ulaşmak istedim. O zulümden kurtarmak istedim."

"AİT OLDUĞU O SICAK VE MUTLU EVİNİN PENCERESİNDE ÇİZMEK İSTEDİM"

Hobi olarak yaptığı çizim yeteneğini ile Filistinli küçük çocuk için kurduğu hayali fotoğraf karesiyle birleştirmeye karar veren Kar, Filistinli çocuğun olması gerektiği yerde özgürce oturduğunu gösteren bir çizim yaptı.



Kar fotoğrafla birleştirdiği çizime nasıl başladığını şöyle anlatıyor: "Bir çizim tabletim vardı. Bir süre aklıma fikir gelmesini bekledim. Ertesi gün Gazze'nin bombalandığı sabah, enkazın üzerinde küçük kızın olduğu kareyi sosyal medyada görünce dedim ki 'Bu çocuğun yeri burası olmamalı!' Ondan sonra o küçük kızın olması gerektiğini istediğim yeri çizerek kendi çapımda küçük bir şey yaptım. Gerçekte olması gereken görüntülerden çok uzak anları yaşayan bu çocuklar hiçbirimizin tahmin dâhi edemeyeceği zorluklarla başa çıkmaya çalışıyorlar. Elindeki oyuncağıyla aslında olmaması gereken yerde oturan kız çocuğunu, ait olduğu o sıcak ve mutlu evinin penceresinde çizmek istedim. Sonra sosyal medyada paylaştım. Filistin'deki zulme kendi tepkimi elimden geldiğince ortaya koymak istedim. Hangi taşı atabiliyorsak o taşı atacağız"





"İSRAİL'İN SALDIRISINI SANKİ BANA YAPILMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

İşgalci İsrail'in Filistinliler'e yaptığı insanlık dışı saldırılara karşı herkesi tepki koymaya çağırıyor o ve sonra ekliyor: "Ben kendimi bildim bileli İsrail Filistin halkına bu zulmü yapıyor ne yazık ki! Küçükken çok anlam veremesem de şu an oraya atılan bir bomba, herhangi bir saldırı sanki bana yapılmış gibi hissediyorum. Bu yüzden aslında bu zulmü kınamak için Müslüman olmanız gerekmiyor sadece, insan olan herkesin bir tepki vermesi gerektiği görüşündeyim."

"FİLİSTİN'İN SESİNİ DAHA GÜR DUYURABİLİRİZ"

Sosyal medyada İsrail'in propagandalarına karşı, Filistin'de Gazze'de yaşanan insanlık dramını duyurmak için arkadaş çevresinin de faal olduğunu anlatan Kar, "Gençlerin de çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Filistin davası için kim ne yapabiliyorsa, elinden ne geliyorsa, kendi tepkisini verse, aslında büyük ses çıkartabiliriz" diyor.



Kar son olarak "Filistin'in sesini daha gür duyurabiliriz. Aslında gençler baya örgütlüler sosyal medyada. Etiket (Tag) çalışması başladığında hemen yaymaya çalışıyoruz, duyarlılık var. Sekiz yaşındaki kardeşim Elif, Filistin bayrağı çizerek destek veriyor" diyor.

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