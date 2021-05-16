Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail’den yeni saldırı! Gazze’de bakanlık binalarını bombalandı
Giriş Tarihi: 16.5.2021 12:40 Son Güncelleme: 16.5.2021 12:42

’den yeni saldırı! ’de bakanlık binalarını bombalandı

AA
İsrail’den yeni saldırı! Gazze’de bakanlık binalarını bombalandı

10 Mayıs’tan bu yana halkına bombalar yağdıran kuvvetlerinin Şeridi’nde bulunan balanlık binalarına saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu iki binaya saldırı düzenledi.

Hamas'a bağlı Hükümet Basın Ofis Müdürü Selame Marufe, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BİNALAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

İsrail'in Gazze'de Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarının bulunduğu binaları bombaladığını belirten Marufe, Çalışma Bakanlığının yer aldığı binanın tamamen yıkıldığını, Sosyal Kalkınma Bakanlığının bulunduğu binanın ise büyük oranda hasar gördüğünü ifade etti.

Marufe, İsrail'in bakanlıkları hedef almasının, sivillere ve sivil kurumlara yönelik işlediği suçların bir yenisi olduğunu vurguladı.

İsrail'in, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarında şu ana kadar 174 kişi hayatını kaybetti, 1200 kişi yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’den yeni saldırı! Gazze’de bakanlık binalarını bombalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA