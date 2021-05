İsrail’in kanlı ideolojisi

SÜLEYMAN MABEDİNİ İNŞA ETMEK İSTİYORLAR

- Pandemi koşullarını fırsat bilerek Mescid-i Aksa'nın yanına Süleyman mabedini üçüncü kez inşa edecekleri söyleniyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu görüşü?

-Z.K: En azında dindar Yahudiler günde üç kere bunun için dua yapmaktadırlar. Bu siyonizmin nihai hedefidir. Hatta Evanjelistlerin akidesi ile de uyuştuğu için onlar da bu projeye destek verdiklerini Trump dönemindeki uygulamalarda görmüştük. Zaten Yahudi Devleti'nin gerçekleşmesi de buna bağlıdır. Bu yüzden Evanjelistler de bir an önce Yahudi Devletinin kurulup kıyameti yakınlaştırarak yeryüzünde Tanrının kralığını kuracaklarını hayal etmektedirler. Şu anda Siyonist Yahudiler ve Siyonist Evanjelikler bu konuda müttefiktirler. Bunun için her çareye başvurmakta her fırsatı değerlendirmektedirler.