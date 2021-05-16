İsrail’in kanlı ideolojisi





HZ. MUHAMMED'İN MİRACA YÜKSELDİĞİ YER

- Kudüs, Müslüman Hristiyan ve Yahudiler için neden bu kadar önemlidir?

- F. A: Müslümanlar için, Mescid-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra'nın bulunduğu Harem-üş-Şerif, Doğu Kudüs'te yer almaktadir. Hz. Muhammed'in buradan göğe (Miraca) yükseldiğine inanılmaktadır. Yahudiler için, Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan Ağlama Duvarı yer almaktadır. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanıdır. Hristiyanlar için, Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa Peygamber'in çarmıha gerildiği ve kabrine konulduğu düşünülmektedir.





HEDEFLERİNDE TÜRK TOPRAKLARI DA VAR

- Meselenin Türkiye için önemi nedir?

- F.A: Siyonizm'in kurucusu Theodor Herzl, II. Abdülhamit'le yaptığı görüşmeler esnasında, kurulacak Yahudi devletinin sınırını, "Kuzeyde Kapadokya Dağlarından, güneyde Süveyş Kanalı arasındaki alan" olarak beyan etmiştir. Bu durumda, Türkiye topraklarının Adana, Mersin, Hatay ve Gaziantep illeri Siyonizm'in hedefleri arasındadır. PKK terör örgütüne Fırat doğusunda bir terör devleti kurdurarak doğu sınırlarını emniyete almak istemektedir. Bugün itibarıyla, fiziki olarak Fırat'ın doğusu ABA ve İsrail destekli PKK terör örgütünün işgali altındadır.





YÖNTEMLERİ ŞİDDET VE TERÖR

- Bu son saldırının ardında nasıl bir İsrail politikası yatıyor?

- Fehmi Ağca: Kurulduğu 1948 yılından beri İsrail, Filistin halkına karşı sistemli bir baskı ve şiddet politikası uygulamaktadır. İsrail tüm Filistin'i kendi toprağı olarak görmekte ve topraklarını Filistinliler aleyhine sürekli genişleterek, Nil'den Fırat'a ve Toros dağlarına kadar büyük İsrail devletini kurmak yolunda ilerlemektedir. Diğer taraftan, hükümet kurmakta zorlanan İsrail başbakanı Netanyahu, Filistinliler tarafından yeni bir intifada başlatılmasını kışkırtmakta ve böylece şiddet ve terör yöntemi ile Yahudilerin korku ve endişe içinde olmalarını ve kendisini desteklemelerini sağlamak istemiş olabilir.