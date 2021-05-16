İşte Batı’nın koruduğu İsrail: Medya ofisini vurdular

İsrailişgalci güçleri, Gazze'deki El Cezire gibi uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu binayı bir saat içinde vuracağını duyurdu. El Cezire kanalı çalışanlarının binayı terk ettiğini duyurdu. ABD merkezli Associated Press ajansının Gazze muhabiri Fares Akram, attığı tweet ile "Şu an bombalar bizim ofisimizi düşecek. 11'inci kattan aşağıya merdivenlerden koşarak kaçtık. Şimdi uzaktan binamıza bakıyoruz ve İsrail ordusunun derhal çekilmesi için dua ediyoruz" paylaşımında bulundu.13 katlı binada basın ofislerinin yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ve 60 daire bulunuyordu.