İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 93 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süredetüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

5 BİN 748 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 202 bin 573 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 748 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 159 bin 122'ye ulaştığı kaydedildi.

93 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 156'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 603 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 328 bin 882 olduğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 26 kişi azalarak bin 779'a geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 27 milyon 11 bin 116 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 475 bin 672 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.