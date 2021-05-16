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Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:14

'dan 'e soykırımı durdurun çağrısı

AA
Paris Hilton'dan İsrail'e soykırımı durdurun çağrısı

Amerikalı ünlü model , 'in ve 'deki saldırılarına tepki gösterdi

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında." ifadelerini kullandı.

"BU ÇOK KALP KIRICI. BUNUN DURMASI LAZIM!"

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu.

Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

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Paris Hilton'dan İsrail'e soykırımı durdurun çağrısı
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