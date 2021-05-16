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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 188'e yükseldi
Giriş Tarihi: 16.5.2021 17:00 Son Güncelleme: 16.5.2021 17:01

Son dakika: 'de hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 188'e yükseldi

AA
Son dakika: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 188'e yükseldi

Son dakika bilgisine göre 'in Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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Son dakika: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 188'e yükseldi
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