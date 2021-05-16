Son dakika: İsrail uyarıdan anlamıyor! Netanyahu'dan skandal operasyon mesajı

Son dakika haberleri: Birlemiş Milletler (BM) tarafından yapılan müzakere çağrısına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan skandal bir açıklama geldi.
SKANDAL OPERASYON MESAJI
İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını masaya yatırmak için savunma, istihbarat ve askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.
Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik operasyonun tüm kuvvetle devam edeceğini söyleyerek, İsrail'in askeri operasyonlarla hedeflerine ulaşması için zamana ihtiyacının olduğunu kaydetti.
"ABD BİZİ DESTEKLİYOR"
Operasyonun zaman alacağını belirten Netanyahu, "En başında ABD olmak üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz." dedi. Netanyahu, Gazze'de Hamas'a ait 1000 hedefin vurulduğunu, çok ciddi zararların verildiğini ancak hedeflerin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını kaydetti.
FİLİSTİN'TEN İSRAİL'E AMBARGO ÇAĞRISI
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in "savaş suçu" işlediğini belirterek, yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinen Maliki, "Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi.
GAZZE ŞERİDİ'NDE 192 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
Öte yandan, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192'ye yükseldi.SON DAKİKA HABERİ: Birleşmiş Milletler yine şaşırtmadı! İsrail'e 'ödül' gibi çağrı... Filistin'den ilk tepki Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin açıklaması! BMGK İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse...