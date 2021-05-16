Suikaste kurban giden John F. Kennedy’nin romantik mektupları satıldı

Von Post'un evlenme haberine karşılık Kennedy mektubunda "Öğrendiğimde üzüldüğümü söylemek zorundayım, en sonunda, sen ABD'ye gelmiyorsun ve bir çiftçiyle evleniyorsun" yazdığı görülüyor. Kennedy "Eğer evlenmezsen (ABD'ye) gel çünkü seni görmek isterim. Geçen yaz seninle harika bir zaman geçirdim. Hayatımın parlak bir anısı…. Harikasın ve seni özlüyorum" sözleri yer alıyor.