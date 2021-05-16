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Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:47

Suikaste kurban giden John F. ’nin romantik mektupları satıldı

DHA
Suikaste kurban giden John F. Kennedy’nin romantik mektupları satıldı

’nin eski başkanı John F. ’nin İsveçli kız arkadaşına kendi elyazısıyla yazdığı mektuplar, Boston kentindeki müzayedede satıldı. Kennedy'nin evlenmeden haftalar önce tanıştığı genç kıza yazdığı mektuplar, 88 bin dolara alıcı buldu.

ABD'nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy tarafından bizzat İsveçli kız arkadaşı Gunilla von Post'a yazılmış elyazısı mektuplar, ABD'nin Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara alıcı buldu.

Kennedy, 1953'teki düğününden haftalar önce tanıştığı von Post'a yazdığı mektuplarda, birlikte geçirdikleri zamanı "Hayatımın parlak bir anısı" kelimeleriyle nitelendiriyor.

"SENİNLE HARİKA VAKİT GEÇİRDİM"

2011 yılında hayata veda eden von Post'un koleksiyonunda bulunan mektupların, 1955 ile 1956 tarihlerinde kaleme alındığı ve Kennedy'nin henüz senatörken yazdığı belirtildi. ABD senatosunun antetli kağıdına yazılan mektupların içeriğinde, ikilinin İsveç'e yaptığı romantik gezinin ve von Post'un evleneceği haberinin yansımaları yer alıyor.

Von Post'un evlenme haberine karşılık Kennedy mektubunda "Öğrendiğimde üzüldüğümü söylemek zorundayım, en sonunda, sen ABD'ye gelmiyorsun ve bir çiftçiyle evleniyorsun" yazdığı görülüyor. Kennedy "Eğer evlenmezsen (ABD'ye) gel çünkü seni görmek isterim. Geçen yaz seninle harika bir zaman geçirdim. Hayatımın parlak bir anısı…. Harikasın ve seni özlüyorum" sözleri yer alıyor.

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Suikaste kurban giden John F. Kennedy’nin romantik mektupları satıldı
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