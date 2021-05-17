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Giriş Tarihi: 17.5.2021 17:30

Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Almanya Başbakanı , İsrail Başbakanı ile telefonda görüştü.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Şansölye Merkel, telefonda Netanyahu ile Orta Doğu'daki gerginliğin artmasını ele aldı.

Merkel'in görüşmede, Gazze'den İsrail'e yönelik devam eden füze saldırılarını bir kez daha sert bir şekilde kınadığı ve Netanyahu'ya Alman hükümetinin dayanışma içinde olduğu güvencesini verdiği belirtildi.

"İsrail'in kendini savunma çerçevesinde saldırılara karşı koyma hakkı olduğunu" ileri süren Merkel'in, "her iki tarafta çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı çatışmanın bir an önce bitmesi umudunu dile getirdiği" aktarıldı.

Angela Merkel'in ayrıca federal hükümetin, Almanya'da nefret ve antisemitizm yayan protestolara karşı kararlı bir şekilde hareket edeceğini belirttiği kaydedildi.

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Almanya Başbakanı Merkel, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
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