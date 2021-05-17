Araç kasasında aslan var

Libya'nınbaşkenti Trablus'ta bir aracın kasasında şehri turlayan aslan görenleri şaşkına çevirdi. Zaviyet Dahmani'in en işlek caddelerinde kameraya yansıyan görüntülerde, bir pikabın kasasındaki aslanın bağlı olmadan gezintiye çıkarıldığı görüldü. Araç akşam saati trafikte ilerlerken, aslan da pikabın kasasında sakin şekilde sağa sola giderek etrafı izledi. Aslanı gören çevredekiler ise şaşkınlıkla bu ilginç anı telefonlarıyla kaydetti. Libya'da daha önce de Benina kentinde cadde ortasında başıboş gezen aslan sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. DIŞ HABERLER