Azerbaycan’dan dev tatbikat

Azerbaycan ordusu, 15 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre askeri tatbikata başlandı. Tatbikatta ayrıca 300 tank ile zırhlı araç, 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor. Tatbikat, 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Azerbaycan-İran sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan uyuşturucu kaçakçılarının açtığı ateş sonucu iki Azerbaycan askeri şehit oldu.