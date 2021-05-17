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Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:48 Son Güncelleme: 17.5.2021 12:01

hakkında bomba iddia! skandalı...

AA
Bill Gates hakkında bomba iddia! Yasak aşk skandalı...

Teknoloji şirketi 'un kurucusu hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Microsoft'tan, Associated Press ajansına e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bir kadının Bill Gates ile 2000 yılından bu yana ilişki yaşadığını söylemesi üzerine şirketin yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gates'in istifasında 2019 yılı sonunda ortaya atılan bu iddianın etkili olduğu ifade edildi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, kadın bir çalışanıyla ilişki yaşadığı söylentileri üzerine, şirketin yönetim kurulu tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.

200 YILINDAN BU YANA...

Microsoft'tan, Associated Press ajansına e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bir kadının, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile 2000 yılından bu yana ilişki yaşadığını söylemesi üzerine, şirketin yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kadın çalışanın iddiayı 2019 sonunda ortaya attığı, şirketin detaylı soruşturma için bir hukuk firmasından yardım aldığı kaydedildi.

İSTİFA KARARINDA ETKİLİ OLDU

Bazı kaynaklar, Gates'in istifasında, Microsoft Yönetim Kurulu üyelerinin soruşturma çerçevesinde eski CEO'nun şirket çalışanıyla ilişkisini uygunsuz bulması ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması gerektiğine karar vermesinin etkili olduğunu söyledi.

GATES ADINA YAPILAN AÇIKLAMA

Gates adına açıklamada yapan bir kaynak ise kadın çalışan ile Gates'in yaklaşık 20 yıl süren ilişkisinin dostane biçimde sona erdiğini, Microsoft'un eski CEO'sunun yönetim kurulundaki görevinden istifasının konuyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Bill Gates, 2020'de hayırseverlik faaliyetlerine odaklanmak için Microsoft'taki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

BİLL GATES VE EŞİ MELİNDA GATES'İN BOŞANMA KARARI

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, bu ay Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde kurdukları vakıfla sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için insanlara yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Bill Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Bill Gates hakkında bomba iddia! Yasak aşk skandalı...
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