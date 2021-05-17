Bill Gates hakkında bomba iddia! Yasak aşk skandalı...

BİLL GATES VE EŞİ MELİNDA GATES'İN BOŞANMA KARARI

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, bu ay Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde kurdukları vakıfla sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için insanlara yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Bill Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.