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Giriş Tarihi: 17.5.2021

Çocukları aşılamak yerine fakir ülkelere bağış yapın

Çocukları aşılamak yerine fakir ülkelere bağış yapın
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı zengin ülkelerin artık çocukları ve gençleri aşıladığını, yoksul devletlerin ise sağlık çalışanlarını ve en savunmasız grupları bile zar zor aşılamaya başladığını vurgulayarak "Maalesef, şu anda buna tanık oluyoruz. Arzın çoğunu satın alan bir avuç zengin ülkede artık düşük riskli gruplar aşılanıyor. Genç ve sağlıklı insanlara aşı sunmak yerine ülkeleri, dozlarını COVAX küresel aşı paylaşım planına vermeye çağırıyorum" dedi. DIŞ HABERLER
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Çocukları aşılamak yerine fakir ülkelere bağış yapın
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