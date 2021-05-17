Devlet terörü

İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına 7 gündür devam ediyor. Dün şimdiye kadar ki en şiddetli saldırıların düzenlenmesi sonucu 16'sı kadın, 10'u çocuk 42 kişi daha şehit oldu. Toplamda ise 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere şehit sayısı 192'ye yükseldi. Bin 230'dan fazla yaralı bulunuyor.Onlarca kişi hala enkaz altında. Ancak enkaz çalışmalarını yapabilecek yeterli teçhizatın olmaması nedeniyle yardımlar ulaştırılamıyor. Gazze Sivil Savunma Sözcüsü "Yıkıntıların altında kalmış insanların çağrılarını duyuyoruz, ancak ekipman eksikliği ve saldırılar nedeniyle 'zorluk çekiyoruz'" açıklaması yaptı.Diğer taraftan şimdiye kadar 30'a yakın okulu hedef alan, camilere füze atan, Al Jazeere ve AP gibi uluslararası basın kuruluşlarının bulunduğu medya ofisini yıkan işgalci İsrail devleti, şimdi de kan bürümüş gözünü hastanelere dikti. Sosyal medyaya düşen bilgilere göre İsrail uçakları, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yolları yok etti. AP ajansı da Şifa Hastanesi'nin çevresinin yok edildiği haberini geçti. Ambulansların hastanaye ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in dün ayrıca bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurduğunu binada büyük hasar oluştuğunu duyurdu. İsrail'in Derc Şehitleri Sağlık Merkezi'ni 2 füzeyle vurduğu aktarılan açıklamada, kurumun hizmet veremez hale geldiği kaydedildi. İsrail ayrıca Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda apartman dairesi yıktı. Birleşmiş Milletler'in ofisinin yakınları da bombalara hedef oldu. İsrail savaş uçakları, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Haya'nın evine saldırı gerçekleştirdi. Haya'nın saldırı anında evinde olup olmadığı henüz bilinmiyor.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, bölgede durumun giderek kötüye gittiğini ve morglarda yer kalmadığını söyledi.Avusturya'da genel başkanlığını Başbakan Sebastian Kurz'un yürüttüğü Halk Partisinde (ÖVP) görev üstlenen Resul Yiğit, sosyal medya profilinde "Filistin bayrağının yanı sıra özgür Filistin ifadesini" paylaştığı için partideki üyeliğine son verildi. Avusturya daha önce de Filistin'e destek gösterilerini yasaklamıştı.İsrail'in Gazze saldırısında eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Muhammed el-Hadidi, duygularını büyük metanetle dile getirdi. Çocuklarının, bayramlıklarını giymiş şekilde akrabalarını görecekleri için sevinçle evden çıktığını kaydeden Hadidi, "Günahları neydi de hayatlarını kaybettiler. Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?" dedi. 5 aylık çocuğu Ömer'in yaralı kurtulduğu haberi ulaşınca şükür namazı kıldığını dile getiren Hadidi, "Allah beni bir başıma bırakmadı" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail'in Filistine saldırıları süresince 'İsrail'in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti. Söz konusu bayraklar arasında Bosna Hersek'in de yer alması nedeniyle sosyal medyada binlerce Bosnalı, Netanyahu'ya tepki gösterdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu "Gazze'ye yönelik operasyon, gerektiği sürece devam edecek" dedi.İsrail'inönceki gün yerle bir ettiği basın ofisi binasında çalışan gazeteciler Anadolu Ajansı'na konuştu:Al Jazeera'nın Gazze muhabirlerinden Hişam Zakkut: Ofisimizin bulunduğu binayı ve basın bürolarının bulunduğu diğer binaları hedef almak, İsrail ordusundan Filistinli gazetecilere açık bir tehdittir.AP muhabiri Faris el-Gul: Herkes hedef alınmadan önce binadan ayrılmak için çığlık atıyor ve koşuyordu.Meyadin Medya Şirketi Müdürü Mervan el-Gul: İsrail, basın mensuplarına savaş açtı.Esirler Radyosu Müdürü Rabah Merzuk: İsrail'in ihlallerini dünyaya duyuran ve Filistinlilerin gerçeğini yansıtan sesleri susturma politikası olduğu açık.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında giderek kaygı verici hale gelen durumu hafifletmek için tüm tarafları derhal harekete geçirmeye davet etti.İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "savaş suçu" işlediğini belirtti.İsrail Hava Kuvvetleri'nden istifa eden eski hava pilot yüzbaşı Yonatan Shapira, "İsrail ordusu bir terör örgütüdür, komutanları savaş suçlusudur" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) dün İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. BM İsrail ve Filistin'e 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verme' çağrısı yaptı. Çağrıda İsrail ile Filistin'in bir tutulması tepki çekti.İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi yaralandı. Ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.