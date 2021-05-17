Dünya onu bu video ile tanımıştı: Filistinli babadan acı haber!

"BU YIL BAYRAMIMIZI MAHVETTİLER"

"Bu yıl bayramımızı mahvettiler" başlığı ile yayımlanan ve 12 Mayıs'ta kaydedildiği anlaşılan görüntü, Mansi'nin küçük kızı Hala ve büyük kızı Sara'nın İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında çıkardıkları sesleri duymaları üzerine yaşadığı korku ve Filistinli babanın çocuklarını teskin etmeye çalıştığı anlarla başlıyor.

Görüntüde Gazzeli baba, küçük kızı Hala'nın İsrail bombardımanları nedeniyle üzgün olduğunu, bu nedenle onu sevindirmek için bazı oyuncaklar alacağını dile getiriyor.

Daha sonra Sara ve Hala, babalarının pazardan aldığı oyuncaklarla sevinç içinde oynarken Mansi, "Uçak sesi duydum Hala, endişelenme tamam mı. Oynamaya devam et." dediği duyuluyor.