Filistin'den BMGK tepkisi: BM Genel Kurulu'na başvuracağız!

BMGK ORTAK BİR TAVIR TAKINAMADI

Ramallah kentindeki Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, "BM Güvenlik Konseyi, maalesef İsrail saldırılarını kınayan ve durmasını isteyen ortak bir tavır takınamadı. Biz de bu nedenle söz konusu kararı alması için BM Genel Kurulu'na başvuracağız. Orada kimse veto hakkına sahip değil." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, kınama açıklamaları yapmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, BM'den "İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına yönelik tüm uygulamalarının yasadışı olduğu" ve "işgalci devlete karşı cezai yaptırımların bulunduğu" bir karar çıkması gerektiğinin altını çizdi.

İsraillilerin Arap ülkelerine girişinin engellenmesi ve İsrail'le ticaret anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulunan Iştiyye, ABD ile diğer Avrupa ülkelerinden İsrail'e gelecek herhangi bir yardımın, bu ülkenin insan haklarına saygı göstermesi şartına bağlanmasını istedi.