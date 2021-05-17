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Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:24 Son Güncelleme: 17.5.2021 09:52

'in katliamlarına Filistinli küçük kızdan tepki: “Neden çocukları öldürüyorsunuz”

İHA
İsrail'in katliamlarına Filistinli küçük kızdan tepki: “Neden çocukları öldürüyorsunuz”

İşgalci , 'de çocuk kadın demeden sivil katliamlarını sürdürüyor. Günlerdir süren saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 Fİlistinli şehit oldu. İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırılarında evi bombalanan 10 yaşındaki kızın sözleri ise yürek burktu. ’in “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif, İsrail'e "Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz" dedi.

Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru: “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” | Video

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İsrail'in hava saldırıları sonucu evi bombalanan 10 yaşındaki kız çocuğu Nadeen Abdul Latif'in yürekleri burkan konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

TÜM DÜNYAYA BÖYLE SESLENDİ

Gözyaşları içinde yıkılan evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, "Halkım için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapabilirim? Ben sadece 10 yaşında bir kızım" ifadelerini kullanarak, "Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece korkuyorum. Bu yaşanan olayları her gün görüyorum ve ağlıyorum" dedi.

BUNLARI NEDEN HAK EDİYORUZ?

Latif, "Kendime soruyorum, tüm bunları neden hak ediyoruz? Ailem bizden nefret ettiklerini söylüyor, biz Müslüman olduğumuz için bizi sevmiyorlar, neden Müslümanlara böyle davranıyorsunuz? Etrafıma bakıyorum her yerde çocuklar var. Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz? Bu gerçekten adil değil" ifadelerini kullandı.

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İsrail'in katliamlarına Filistinli küçük kızdan tepki: “Neden çocukları öldürüyorsunuz”
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