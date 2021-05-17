İsrail'in katliamlarına Filistinli küçük kızdan tepki: “Neden çocukları öldürüyorsunuz”

TÜM DÜNYAYA BÖYLE SESLENDİ

Gözyaşları içinde yıkılan evinin önünde tüm dünyaya seslenen Latif, "Halkım için bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapabilirim? Ben sadece 10 yaşında bir kızım" ifadelerini kullanarak, "Doktor olup halkıma faydalı olmak isterdim ama sadece çocuğum ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece korkuyorum. Bu yaşanan olayları her gün görüyorum ve ağlıyorum" dedi.