Filistinli Nadine’ye dünyadan destek!

İsrail'in Filistin'de yürüttüğü terör saldırılarında onlarca mazlum canından olurken hayatta kalanlar da umutlarını ve hayallerini kaybediyor. Bunlardan biri de Nadine Abdel-Taif. Nadine Middle East Eye muhabirine konuştuğu video ile yürekleri parçaladı.

Filistinli küçük kızdan yürek burkan soru: “Neden füze atarak çocukları öldürüyorsunuz” | Video

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videoda Nadine, dünyaya çaresizliğini haykırdı. Elinden hiçbir şey gelmediği için gözyaşlarına boğulan küçük kız, doktor olup halkına yardım etmek istediğini ancak henüz 10 yaşında olduğunu söylemişti.

'Bunları hak edecek ne yaptık' diye soran Nadine; "Bunlar adil değil!" demişti.

YALE'Lİ DOKTORLAR, NADİNE'YE ULAŞMAK İSTİYOR

Nadine'nin bu feryadını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, küçük kıza destek mesajları gönderdi. Amerika'nın köklü üniversiteleri arasında bulunan Yale'den bir grup doktor da; Nadine'ye ulaşarak onun hayalindeki gibi doktor olması için ellerinden geleni yapmak istediklerini duyurdu.

Doktorlardan Julius Chapiro, küçük kızın iletişim bilgilerini istediği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sizi duyuyoruz, dünya sizi duyuyor! Bir geleceğin olacak ve biz de doktor olmana yardım edeceğiz! Umudunuzu kaybetmeyin!"

PARIS'TEN ÖNCE DESTEK, SONRA SESSİZLİK

Öte yandan minik çocuğun feryadını duyanlar arasında ünlü model Paris Hilton da vardı.

Videoyu paylaşan Hilton, "Soykırımı durdurun" etiketiyle "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında. İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti. Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" mesajı paylaştı.

Ne var ki Hilton bir süre sonra bu mesajını sildi.

NADİNE NE DEMİŞTİ?

Dünyadaki birçok yaşıtı gibi gülüp oynayıp gezmesi gerekirken molozlar arasında çaresizliğine ağlayan Nadine şu sözleri söylemişti:

"Bıktım artık bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Görüyorsunuz şunları? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Çözmemi mi? Ben daha 10 yaşındayım. Artık bununla baş edemiyorum. Halkıma yardım edebilmek için doktor ya da başka bir şey olmak istiyorum. Ancak yapamıyorum. Ben sadece bir çocuğum. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Çok olmasa da koruyorum. Halkım için her şeyi yaparım. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece 10 yaşındayım ben. 10 yaşındayım. Tüm bunları gördüğümde her gün ağlıyorum. Bu hak edecek ne yaptık diye soruyorum kendime. Bunu hak edecek ne yaptık. Ailem onların bizden nefret ettiğini söylüyor. Müslüman olduğumuz için bizleri sevmediklerini söylüyor. Müslümanlar sizde neden bu hisleri uyandırıyor? Etrafımdaki şu çocukları görüyorsunuz onlar sadece çocuk. Neden onları füze atıp öldürüyorsunuz? Bu adil değil. Adil değil."