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Giriş Tarihi: 17.5.2021 10:06 Son Güncelleme: 17.5.2021 10:09

Irkçı vekilden ’e destek verenlere skandal yorum!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Irkçı İngiliz vekilden Filistin’e destek verenlere skandal yorum!
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Bir haftadır düzenlediği aralıksız hava saldırılarıyla ’nde Filistinlileri katleden , uluslararası tepkilere rağmen katliama devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde İsrail’e yönelik protesto gösterileri düzenlenirken ’de yapılan ’e destek eylemi, ırkçı tepkiyle karşılandı. İktidardaki milletvekili ’ın Filistin halkına destek verenlere yönelik sarfettiği iğrenç yorum, büyük tepki topladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği insanlık katliamına tepki, her geçen gün artıyor. Başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin sert biçimde kınadığı İsrail terörüne, sivil halk da destek veriyor. ABD ve İngiltere'de halk, İsrail terörüne tepki için sokaklara dökülürken ırkçı bir İngiliz milletvekilinden gelen iğrenç yorum, büyük tepki topladı.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE BÜYÜK HAKARET

İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail terörünü kınayan ve Filistin halkına destek için sokaklara çıkan protestoculara, hükümetin içindeki isimden gelen yorum, İngiliz medyasında büyük olay yarattı.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Michael Fabricant, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda Filistin halkına destek veren göstericileri hedef aldı.

"BU İLKELLER..."

Irkçı milletvekili, Londra'daki İsrail Büyükelçiliği'nin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan gerilimin görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar." yorumunda bulundu.

Filistin halkına zulmedenleri kınamak için orada bulunan göstericilere "ilkel" diyerek hakaret eden Fabricant'a tepki gecikmedi.

Birçok sivil toplum kuruluşu, Fabricant'ın ırkçı sözlerine tepki gösterdi. Hope Not Hate isimli sivil toplum kuruluşu, yaptıkları açıklamada, "Muhafazakar Parti üyeleri, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı." ifadesini kullandı.

İngiliz medyasında da oldukça eleştirilen tweete gelen tepkiler sonrası Fabricant'ın mesajını sildiği görüldü.

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Irkçı İngiliz vekilden Filistin’e destek verenlere skandal yorum!
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