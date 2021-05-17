Irkçı İngiliz vekilden Filistin’e destek verenlere skandal yorum!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği insanlık katliamına tepki, her geçen gün artıyor. Başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin sert biçimde kınadığı İsrail terörüne, sivil halk da destek veriyor. ABD ve İngiltere'de halk, İsrail terörüne tepki için sokaklara dökülürken ırkçı bir İngiliz milletvekilinden gelen iğrenç yorum, büyük tepki topladı.
FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE BÜYÜK HAKARET
İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail terörünü kınayan ve Filistin halkına destek için sokaklara çıkan protestoculara, hükümetin içindeki isimden gelen yorum, İngiliz medyasında büyük olay yarattı.
İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Michael Fabricant, Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda Filistin halkına destek veren göstericileri hedef aldı.
"BU İLKELLER..."
Irkçı milletvekili, Londra'daki İsrail Büyükelçiliği'nin önünde polisle göstericiler arasında yaşanan gerilimin görüntülerini paylaşarak "Bu ilkeller, Orta Doğu'da yaptıklarını Londra'ya taşımaya çalışıyorlar." yorumunda bulundu.
Filistin halkına zulmedenleri kınamak için orada bulunan göstericilere "ilkel" diyerek hakaret eden Fabricant'a tepki gecikmedi.
Birçok sivil toplum kuruluşu, Fabricant'ın ırkçı sözlerine tepki gösterdi. Hope Not Hate isimli sivil toplum kuruluşu, yaptıkları açıklamada, "Muhafazakar Parti üyeleri, bu utanç verici yorum için Michael Fabricant'ın üyeliğini askıya almalı." ifadesini kullandı.
İngiliz medyasında da oldukça eleştirilen tweete gelen tepkiler sonrası Fabricant'ın mesajını sildiği görüldü.