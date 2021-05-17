Irkçı İngiliz vekilden Filistin’e destek verenlere skandal yorum!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği insanlık katliamına tepki, her geçen gün artıyor. Başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin sert biçimde kınadığı İsrail terörüne, sivil halk da destek veriyor. ABD ve İngiltere'de halk, İsrail terörüne tepki için sokaklara dökülürken ırkçı bir İngiliz milletvekilinden gelen iğrenç yorum, büyük tepki topladı.