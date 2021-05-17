İşgalci İsrail Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor!

İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına 7 gündür devam ediyor. Dün şimdiye kadar ki en şiddetli saldırıların düzenlenmesi sonucu 16'sı kadın, 10'u çocuk 42 kişi daha şehit oldu. Toplamda ise 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere şehit sayısı 192'ye yükseldi. Bin 230'dan fazla yaralı bulunuyor.