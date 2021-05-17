İsrail Filistin’e destek veren Bella Hadid’e saldırdı

Filistin halkını genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeksizin katletmeye devam eden İsrail, dünyadan gelen tepkilere kulağını tıkamaya devam ediyor. Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen saldırılarını, şiddetini artırarak sürdüren İsrail hükümeti, ses getiren isimlere yönelik ise karalama kampanyası yürütüyor.
İsrail'in terör eylemlerini sonlandırma çağrısı yapanlardan biri olan, ABD'li ünlü model Bella Hadid de, Filistin'e verdiği desteğin ardından İsrail hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildi.
ÜNLÜ MODELE "SOYKIRIMCI" İMASI
İsrail devletine ait resmi bir Twitter hesabının yaptığı paylaşımda Bella Hadid, açıkça hedef gösterildi.
"Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Hadid, adeta soykırım yanlısı gibi gösterildi.
Bella Hadid, ABD’deki Filistin'e destek protestosuna katıldı | Video
Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan kıyımını protesto etmek için sokağa çıkmıştı.
Elinde Filistin bayrağıyla görüntülenen ünlü model, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak gösteri sırasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmış ve "Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail zulmünü lanetleyen Hadid, "Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu İsrail'in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı" mesajını vermişti.