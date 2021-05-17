İsrail sınır tanımıyor! Zulmü görüntüleyen gazetecilere saldırdılar

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK KUDÜS'TEKİ SALDIRILAR

Öte yandan, İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.