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Giriş Tarihi: 17.5.2021 13:11 Son Güncelleme: 17.5.2021 13:26

uçakları ’de sünger fabrikasına saldırdı

AA
İsrail uçakları Gazze’de sünger fabrikasına saldırdı

’ndeki hava saldırılarına ara vermeyen, sivil binaları ve hastaneleri bombalayan işgalci kuvvetleri, bu kez bir sünger fabrikasını hedef aldı. Savaş uçaklarının yaptığı hava saldırısı sonrası yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük bir yangın çıktı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan sünger fabrikası, İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkarken, saldırı sonrası bölgede yoğun duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadığı, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.

İsrail'in iki gün önce de Beyt Lahiya'daki bir fabrikayı vurduğu ve yine büyük bir yangına neden olduğu hatırlatıldı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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İsrail uçakları Gazze’de sünger fabrikasına saldırdı
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