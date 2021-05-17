İsrail'in bombaladığı evden çıkan çocuk şoka girdi! Korku dolu bakışları yürekleri yaktı...

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Filistinli çocuğun korku dolu bakışları yürekleri yaktı | Video

KÜÇÜK ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında anne babalarını ve tüm yakınlarını kaybeden sayısız çocuk bulunuyor. Saldırılarda bölgede bulunan masum çocukların atılan bombaların ve ortaya çıkan yıkımın şahidi olmaları insanlık adına korkunç görüntüler ortaya çıkarıyor. Gazze'de yaşayan ve daha henüz bir bebek olan bu çocuğun yaşananlar esnasında geçirdiği şok kameralara yansıdı. Küçücük gözlerinden yayılan korku dolu bakışlar ve yaşadığı korkuyla girdiği şok anı savaşın çirkin yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.