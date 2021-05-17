İsrail’le iş birliği yapan Google Earth Filistin yıkımını örtbas ediyor

GAZZE YIKIMININ İZLERİ SAKLANIYOR

Buna göre kamuya açık olarak dünya üzerindeki hemen hemen her yerin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin paylaşıldığı Google Earth'te, 2016'dan bu yana Filistin'e ait bölgelerin oldukça düşük çözünürlüklü ve güncel olmayan hallerinin servis edildiği ortaya çıktı.

(Soldan sağa: Gazze ve Kuzey Kore'nin 'gizli' başkenti Pyongyang)

Yayınlanan uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın bile net uydu görüntülerinin yer aldığı görülürken, İsrail bazı bölgeleri ve Filistin'den yapılan uydu paylaşımlarının ayırt edilemeyecek nitelikte düşük çözünürlüklü olması, İsrail ve ABD'nin yapmış olduğu "güvenlik" anlaşmasını bir kez daha gündeme getirdi.